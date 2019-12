Estra si aggiudica la gara per la fornitura di gas a Cispel Toscana

Sarà Estra Energie a fornire gas naturale per il 2020 a Am Forte dei Marmi srl, Copit spa, Ctt Nord srl, Geofor spa, Publiacqua spa, Tiemme spa Siena, Casa spa per un totale di 3.800.000 mc di fornitura. La società del gruppo Estra si è infatti aggiudicata il bando di gara di Confservizi Cispel Toscana per la fornitura di gas naturale per uso civile e per autotrazione per la durata di un anno. Confservizi Cispel Toscana è l’associazione regionale di categoria che rappresenta oltre 100 aziende di servizio pubblico toscane.

“Siamo tra i primi operatori del mercato nazionale ma rimaniamo sempre legati ai nostri territori – commenta il direttore di Estra Energie Monica Casullo –aver vinto questa gara e fornire energia alle imprese di servizio pubblico toscane per noi è molto importante perché consolida la nostra presenza in Toscana e conferma la nostra competitività”

Il Gruppo Estra, primo operatore nazionale Consip per volumi di fornitura di gas alle pubbliche amministrazioni, ha già vinto altre importanti gare tra le quali quella per la fornitura di gas a Grandi Stazioni. Il valore delle gare (competenza anno termico 2019) si attesta su un quantitativo stimato totale di 111 milioni di mc di metano e di oltre 450milioni di euro.