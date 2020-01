Estra, successo per “E-qube Startup&idea Challenge”: ricevute 200 candidature

Sono 197 le candidature ricevute da Estra per la terza edizione di “E-qube Startup&idea Challenge”, il contest che coinvolge le startup provenienti dall’Europa che propongono idee innovative e dalla forte connotazione digitale nelle seguenti aree di mercato: Customer experience; smart city solutions and Efficiency energy, smart mobility, energy, waste management, circular economy, telecommunication, marketing and communication, biofuels and multienergy smart grid, retail energy and fintech.

Numeri in crescita per questa nuova edizione della call promossa da Estra, in collaborazione con l’acceleratore di startup Nana Bianca e StartupItalia, editore e organizzatore di StartupItalia Open Summit.“Innovazione per noi oggi è una parola chiave – commenta Paolo Abati direttore generale di Estra – e siamo convinti che promuovere e sostenere iniziative per le start up sia indispensabile per esplorare nuovi approcci all’innovazione. Le idee ci sono, come dimostra l’aumento delle candidature in questa terza edizione“

Il 72% dei progetti, messi a punto da start up innovative e da team non ancora costituiti, provengono dall’Italia in particolare da Lombardia (26%), Toscana (16%), Lazio (15%) ed Emilia Romagna (10%). Le altre candidature arrivate, provengono dal resto d’Europa.Le 197 proposte saranno ora valutate da una commissione di esperti fino ad arrivare ai tre progetti vincitori che, oltre ad un grant complessivo di investimento di 60mila euro, avranno accesso ad un programma di accelerazione della durata di 16 settimane, condotto da Estra e Nana Bianca.