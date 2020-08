Estra, chiusura degli uffici al pubblico nel mese di agosto

Gli uffici di Estra informano che gli uffici al pubblico subiranno una variazione nel mese di agosto provocando la chiusura. Lo sportello di Estra previsto per l’11 ed il 18 a Sinalunga e quello previsto per il 12 e 19 ad Abbadia San Salvatore non verranno effettuati. Restano comunque fruibili i canali alternativi.

Email: [email protected]

Comunicazione tramite sito: https://www.estra.it/richiesta-contatto

Chat: https://www.estra.it/info-e-contatti

Call center 800 128 128, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da telefono fisso)

Call center 02 8270 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare)

Call center 800 104 104 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (per le imprese)

Servizio letture contatore gas e luce: 800 057 057 (da telefono fisso), 02 8270 (da cellulare)