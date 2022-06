Estra cerca ingegneri, termini riaperti per candidarsi alle direzione Global service del Gruppo

È indetta una selezione per la formazione di un elenco di candidati idonei per lo svolgimento di attività tecniche della Direzione Global Service del Gruppo. Sedi di lavoro: Prato, Siena o Arezzo in base alle esigenze aziendali.

Requisiti minimi obbligatori: aver compiuto il 18° anno di età, Patente di guida tipo B o superiore, Laurea Magistrale in Ingegneria.

Non sono requisiti obbligatori, ma costituiscono titolo di preferenza:

Eventuale iscrizione al collegio o albo professionale di riferimento

Conoscenza delle normative UNI di Facility management, progettazione, manutenzione di edifici e impianti elettrici, idraulici e di collegamento wireless.

Capacità di interpretare progetti, specifiche e schemi.

Conoscenza dei sistemi di gestione della qualità, sicurezza ambiente

Conoscenza di sistemi di Contabilità Industriale e Contabilità Analitica.

Conoscenza delle modalità di contabilizzazione e controllo di cantiere delle opere nei lavori pubblici

Conoscenza base delle norme del codice degli appalti aggiornato.

Conoscenza delle normative di sicurezza dei cantieri 81/08

Conoscenza degli standard di project management UNI ISO 21500-21502

Conoscenza dei principali elementi di finanza di progetto e di budget

Conoscenza delle norme sulla sostenibilità e economia circolare nell’edilizia

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1, assimilabile, anche se non conseguita certificazione

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), AutoCAD, Autodesk REVIT, Autodesk Naviswork, Microsoft Project

Conoscenze di sistemi di telecontrollo e telegestione impianti

Conoscenza di software gestionali di immobili

Gli altri requisiti per poter partecipare alla selezione possono essere trovati all’interno dell’avviso, scaricabile all’indirizzo https://www.estra.it/lavora-con-noi/.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inviata entro e non oltre il 24 giugno 2022 esclusivamente per email all’indirizzo [email protected] secondo le modalità previste dall’avviso di cui sopra.