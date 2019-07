Estra e Its Energia e ambiente insieme per l’industria 4.0: ecco il progetto “Giotto”

Si chiama “GIoTto” il progetto di implementazione di servizi sui dispositivi di Smart Metering (sistemi che consentono la telelettura e telegestione dei contatori) delle reti di distribuzione gas, basati su tecnologia IoT, realizzato dagli studenti dell’ ITS “Energia e Ambiente” della Toscana, con la collaborazione di Centria Reti Gas, società del gruppo Estra S.p.A. socio fondatore della Fondazione ITS Energia e Ambiente. Un sistema di implementazione di servizi smart attraverso l’individuazione di modalità di comunicazione dati, parametri da gestire tramite la trasmissione dati con i dispositivi di smart metering su reti distribuzione gas.

Gli studenti dell’ITS hanno fatto un’analisi dei fabbisogni di Centria e hanno individuato possibili evoluzioni dei “contatori intelligenti”. Ad esempio, i contatori telegestiti potrebbero funzionare in maniera bidirezionale: da una parte comunicare la lettura all’azienda e dall’altra allertare il cliente per un consumo eccessivamente alto.

Il progetto si colloca nell’ambito dell’iniziativa ITS 4.0 promossa dal MIUR per avvicinare il mondo della formazione e quello del lavoro sotto il segno dell’innovazione e della digitalizzazione attraverso la metodologia del “design thinking” scommettendo sulla comprensione degli effettivi bisogni degli utenti della tecnologia, su strumenti di prototipazione efficace e low cost e su modelli pertinenti di valutazione economica.

“Da sempre il punto di forza degli ITS è la stretta connessione con il mondo dell’impresa, che ha un ruolo determinante nella definizione dei percorsi formativi e dei piani di studio degli studenti – dichiara il Presidente di ESTRA e della Fondazione ITS Energia e Ambiente, Francesco Macrì – Questo continuo dialogo tra aziende e studenti, porta alla creazione di progetti innovativi, come quello presentato all’ ITS 4.0 DAY, che trovano concreta realizzazione nel mondo reale.”

“Il progetto sviluppato in collaborazione tra Centria e gli studenti dell’Istituto ITS Energia e Ambiente ha un grande valore formativo – dichiara Nicola Niccolai, Responsabile Area Reti Centria – perchéfornisce loro un bagaglio in termini di know-how, spendibile nel mondo del lavoro e in particolare nella filiera del gas.”

Il progetto, presentato a Roma all’evento ITS 4.0, è stato realizzato nell’ambito del corso di “Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile”, è stato coordinato dall’Ing.Christian Mengoni, docente dell’ Istituto ITS ed è stato realizzato dagli studenti Karim Safa, Michael Lisi, Leonardo Mazzuca, Roberto Cirillo, Cosimo Bandinelli, Stefano Maestrini, Matteo Prosperi, Mattia Montomoli e Gabriele Marchi.

“Progetti come questo – dichiara il coordinatore del progetto Mengoni – sono opportunità incredibili per gli studenti che possono così mettere a frutto le competenze apprese durante il percorso formativo, realizzando qualcosa di concreto in collaborazione con un’azienda specifica del settore”