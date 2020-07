Estra baseball, si laurea il general manager Francesco Giusti

Il General manager dell’Estra Baseball Club Siena, Francesco Giusti, guida della prima squadra bianconera, si è laureato, quest’oggi, in Scienze motorie, con una tesi in Fondamenti di biomeccanica del movimento umano. “La biomeccanica del lanciatore di baseball” è il titolo della Tesi del Gm bianconero. che nel suo elaborato ha analizzato il gesto tecnico dei lanciatori, il coinvolgimento dei vari gruppi muscolari, le forze ed i vari momenti torcenti applicati alle articolazioni del corpo, utili per indagare la biomeccanica del lancio ed, infine, la prevenzione degli infortuni, facendo riferimento ad una vasta bibliografia, che va dalle opere degli studiosi cubani a quelle degli americani. Una vera e propria rarità, almeno in Italia. Giusti, dopo il diploma di maturità classica, si è laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali ed in Scienze internazionali presso l’Ateneo di Siena ed ha partecipato ad un master di primo livello alla SDA Bocconi. Al tecnico bianconero, tecnico istruttore di baseball che ha seguito il corso di pitching coach all’Accademia di Tirrenia e quelli sul Prolific Thrower con Ron Wolforth a Riccione, vanno i complimenti della Società e di tutti i suoi giocatori.