Esselunga a Siena, apertura più vicina: l’azienda vince al Tar, in estate la fine del cantiere

Un centinaio di occupati, una struttura della grandezza di 2500 metri quadrati, prodotti di prima qualità negli scaffali, un parcheggio che potrebbe arrivare a ospitare duecentocinquanta posti auto ed anche il bar Atlantic: questo dovrebbe essere il nuovo Supermercato dell’Esselunga che sorgerà in strada Massetana Romana, con i lavori per la realizzazione dell’immobile che dovrebbero concludersi ad agosto del prossimo anno. Le immagini del rendering della nuova struttura sono uscite negli scorsi giorni. Vicino al negozio dell’Euronics nascerà così il trentaduesimo punto di vendita (il primo nel nostro territorio, ndr.) del gruppo lombardo leader della Grande distribuzione che è presente in Toscana da oltre 60 anni, visto che la prima apertura fu a Firenze nel 1961. L’azienda della famiglia Caprotti lo scorso anno ha realizzato 8,56 miliardi di vendite, con una crescita di oltre due punti percentuali. Negli scorsi giorni intanto il Tar della Toscana ha respinto il ricorso e la richiesta di sospensiva della società centro commerciale Il Mangia srl che è proprietaria di un lotto nella zona. Questo è stato stabilito, con un’ordinanza, la terza sezione del tribunale amministrativo, di cui Eleonora di Santo è presidente. Il Tar ha dunque respinto la richiesta di annullamento cautelare del permesso a costruire che palazzo pubblico aveva rilasciato alla Trivio 2021 Srl.