Esperienza Eroica, il piacere sostenibile di scoprire in bike le terre di Siena

“Nel cuore della Toscana esiste una terra modellata dalla natura e dal duro lavoro di uomini e donne, che incanta e stupisce con i suoi paesaggi, storia, arte ed eccellenze enogastronomiche. È Terra Eroica: una poesia di strade bianche e di asfalto da assaporare con lentezza in sella alla tua bicicletta, da solo, in compagnia di amici, con la tua famiglia. Dal Chianti Classico al Brunello, da Gaiole a Montalcino, i nostri percorsi permanenti ti aspettano per vivere emozioni uniche tutto l’anno, al tuo passo e con chiunque ami. Benvenuto in Terra Eroica”.

Così il nuovissimo portale Terra Eroica dà il benvenuto ai tantissimi eroici che, d’ora in avanti, avranno un punto di riferimento in più anche sul web. Il portale, nato dalla collaborazione tra Eroica e le istituzioni del territorio ha visto Opera Laboratori in prima linea per questa causa. “Questo portale – ha spiegato Stefano Di Bello, responsabile territoriale di Opera Laboratori – offre agli appassionati la possibilità di vivere l’esperienza Eroica ben oltre pochi giorni l’anno, anzi, è un modo per immergersi in questa realtà per 12 mesi”.

“Opera – prosegue Di Bello – ha scelto di lavorare sulla costruzione del progetto Terra Eroica perché perfettamente in linea con la propria mission. Noi da sempre ci occupiamo di curare il benessere personale attraverso un accrescimento culturale e spirituale ed Eroica rispondeva in pieno a questi criteri. Anzi, questa collaborazione è stato un modo per valorizzare ulteriormente il nostro territorio in piena sostenibilità”. “Abbiamo individuato – aggiunge – strutture idonee a questo mondo, che fossero limitrofe alle zone del percorso al fine di costruire tutta una nuova dimensione di accoglienza e ospitalità incentrata sul mondo bike e bike Eroica”.

“Sull’altro piatto della bilancia – spiega ancora il responsabile di Opera – troviamo il nostro lavoro legato alla commercializzazione del brand Eroica. Nei nostri punti vendita, che siano shop online o bike point, è possibile acquistare sia oggettistica che abbigliamento per Eroica”. “Proprio su questo filone – conclude Di Bello – si va ad incastonare l’apertura di un nuovo Caffè Eroica proprio davanti al museo dell’Accademia nel cuore di Firenze. Una stazione che si va ad aggiungere a quelle già presenti a Montalcino e Siena (Piazza San Giovanni)”.

Emanuele Giorgi