Esordio amaro in campionato per i Leoni: tra Poggibonsi e Livorno termina 1-4

Una prima giornata di campionato da dimenticare per il Poggibonsi: il Livorno espugna lo Stefano Lotti, imponendosi per 1-4 sui Leoni.

Una partita che inizia subito in discesa per gli Amaranto, che dopo dieci minuti, trovano il vantaggio con il gol Giordani. Il primo tempo è tutto sommato lottato, con il Poggibonsi che sfiora il gol per ben due volte con Motti e con il Livorno che replica colpo su colpo.

Dopo pochi minuti dalla rete del vantaggio di Giordani però, la squadra di mister Calderini perde un brutto pallone nella propria metà campo e Nardi ne approfitta per siglare il gol del raddoppio.

I Leoni non ci stanno e cercano subito la reazione con Motti, il quale trova il gol del 1-2, dopo una respinta del portiere Biagini. Alla mezz’ora di gioco però, il Poggibonsi affonda, causando il rigore, realizzato da Cesarini, che porta sul 1-3 gli avversari.

Nel secondo tempo, i giocatori di mister Favarin, controllano molto bene il vantaggio e riescono addirittura a calare il poker, grazie alla rete di Mutton, che chiude definitivamente i conti.

Esordio amaro, dunque, per il Poggibonsi, che adesso dovrà pensare alla prossima partita in trasferta contro il Trestina.

Tabellino

Poggibonsi (4-3-2-1): Pacini; Bigozzi, Cecchi, Borri, Di Paola (74′ Calà); Camilli, Marcucci (59′ Rocchetti), Mazzolli (74′ Gistri); Barbera, Bellini (59′ Mencagli); Motti (80′ Saccardi). A disposizione: Di Bonito, Saccardi, Fiaschi, Bartolozzi, Martucci. All. Calderini.

US Livorno (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli (35’ Menga), Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini (85′ Luci), Bartolini (61′ Caponi), Nardi; Cesarini (80′ Savshak); Giordani, Mutton (72′ Palma). A disposizione: Albieri, Frati, Camara, Kosiqi. All. Favarin

Arbitro: Caruso di Viterbo.

Marcatori: 10′ Giordani, 11′ Nardi, 23′ Motti, 30′ rig. Cesarini, 63′ Mutton.