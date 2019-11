Va a cercare i funghi ma trova un lupo: salvato da vigili del fuoco e carabinieri

Paura per un uomo che nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, mentre era intento nella ricerca dei funghi nel bosco, si è sfortunatamente imbattuto in un lupo. L’uomo, una volta avvistato l’animale, temendo che non fosse da solo ma in branco, ha subito cercato riparo per poi chiamare immediatamente i soccorsi. Gli avvistamenti dei lupi sono aumentato, una crescita esponenziale che da mesi imperversa nelle campagne senesi.

Tempestivo l’intervento dei carabinieri di San Gimignano, che si sono subito attivati per cercare la persona, avvertendo anche i vigili del fuoco e la pulizia municipale locale. L’individuo è stato ritrovato solo la sera, verso le 19, incolume, per lui solo una grande paura.