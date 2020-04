Sono 158 le persone controllate in questa giornata dalla polizia municipale, altrettante le certificazioni acquisite. Una persona è stata multata per aver violato il decreto anti Covid-19, perchè si era allontanata dalla propria abitazione senza un valido motivo. Per quanto riguarda le attività commerciali, invece, ne sono state controllate 28 senza alcuna sanzione amministrativa. A causa del tempo avverso, non è stato possibile effettuare il controllo attraverso i droni.