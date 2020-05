Esce di casa per andare a lavare la macchina: multato

Continuano i controlli da parte della guardia di finanza di Siena nei confronti delle normative anti Covid-19. Proprio in questo ambito, ieri, gli agenti delle fiamme gialle hanno fermato un cittadino di nazionalità rumena spostatosi in un altro comune diverso da quello di residenza, intento a lavare la propria macchina in un autolavaggio.

I militari dell’arma, dopo aver spiegato all’uomo che gli spostamenti sono ancora consentiti solo per comprovate esigenze, come motivi di lavoro o di salute, hanno immediatamente provveduto a sanzionare il rumeno con una multa di 533 euro.