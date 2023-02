“Ero un bullo”, la storia di Daniel Zaccaro nel libro di Andrea Franzoso: il 15 febbraio la presentazione a Siena

Da poco giunto alla decima ristampa, il libro ‘Ero un bullo’ di Andrea Franzoso sarà presentato a Siena mercoledì 15 febbraio alle 17.30 all’Auditorium ChiantiBanca, località Fontebecci (via Giovanni Paolo II, n. 1).

Insieme all’autore sarà presente anche il protagonista del libro, Daniel Zaccaro. La sua storia si svolge nella periferia di Milano, tra l’amore per l’Inter e il sogno infranto di diventare un calciatore, una famiglia che deve fare i conti con pochi soldi e troppi litigi. Alle medie Daniel è il classico bullo, temuto da tutti, carico di rabbia e aggressività. Quando arriva il passo falso, finisce al Beccaria, il carcere minorile. È considerato un ragazzo perduto, irrecuperabile.

L’incontro con don Claudio, il cappellano del carcere, segna la svolta. Tra ricadute e risalite, nel tempo Daniel riprende gli studi, si iscrive all’Università e oggi è diventato un educatore. A raccontare la sua storia è Andrea Franzoso. Anche lui milanese, è stato per otto anni un ufficiale dei carabinieri, dopo il congedo ha vissuto per quattro anni coi gesuiti, poi ha lavorato in un’azienda e oggi si occupa di educazione civica. Con loro ci saranno il rettore dell’Università per stranieri Tomaso Montanari e lo scrittore e docente Francesco Ricci.

Ad aprire la serata, un saluto del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. L’evento si svolge in collaborazione con la Libreria Mondadori Siena.