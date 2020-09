Ergon entra a far parte della famiglia Emma Villas Aubay Siena: questa mattina la presentazione

Emma Villas Aubay Siena riparte per una nuova stagione, con la stessa determinazione che da sempre la distingue. Questa volta, però, lo fa con una nuova partenship. Parliamo di Ergon, società esperta nel settore informatico, che dal 2015 fornisce appoggio tecnologico alle aziende senesi. Esperti nel campo della sicurezza ed alla cyber tecnologia. Questa mattina alla presenza del socio fondatore di Ergon, Stefano Zingoni, al presidente di Emma Villas Aubay Siena, Gianmarco Bisogno, al vice presidente Emma Villas, Guglielmo Ascheri ed al giocatore, Dore Della Lunga, è stata presentata la nuova collaborazione.

“Siamo contenti di essere entrati a far parte della famiglia Emma Villa Aubay Siena – ha detto Stefano Zingoni, socio fondatore di Ergon -. La nostra è una società ambiziosa con tanta voglia di lavorare e di espandersi. Da sempre siamo molto attenti al territorio senese, anche dal punto di vista sportivo, ecco perchè abbiamo deciso di investire su una società, per noi ritenuta un’eccellenza per la città di Siena”. “Il fatto che una società importante come Ergon abbia deciso di investire e di iniziare un percorso insieme alla nostra squadra mi inorgoglisce molto”. Ha ribadito Gianmarco Bisogno, presidente Emma Villas Aubay Siena.

L’occasione anche per parlare della stagione 2020/2021 che dal 18 ottobre entrerà nel vivo della competizione. Emma Villas in questi mesi non si è mai fermata, continuando a cercare le persone giuste per affrontare al meglio il campionato. Tra i nuovi acquisti, anche Dore Della Lunga, giocatore ormai conosciuto all’interno del mondo pallavolistico.

“C’è tanto da fare, adesso non pensiamo al campionato ma solo ad allenarsi al meglio – fa sapere Dore Della Lunga -. Inutile nascondere che la squadra è forte, come noi ce ne sono altre, la differenza la fa il lavoro. Dovremo cercare di farlo maglio degli altri, stiamo lavorando al massimo, il 18 ottobre inizieremo il campionato: vedremo quale sarà il nostro livello di gioco. Un altro fattore è la presenza di diverse squadre competitive presenti nel nostro campionato, il livello, almeno dal punto di vista degli organici, si è indubbiamente alzato. Non è da escludere la presenza di un gruppo di squadre numeroso che potranno contendersi le prime posizioni della classifica”.

L’inizio è alle porte ma ancora ci sono alcuni dubbi relativi alla riapertura dei palazzetti, dubbi che poi, inevitabilmente si ripercuotono sul lavoro della società che dovrà affrontare una campagna abbonamenti diversa dagli anni passati.

“Non è facile fare previsioni relative alla riapertura dei palazzetti – conclude Guglielmo Ascheri, vicepresidente Emma Villas Aubay Siena -. Sappiamo solo che le norme vigenti vietano, ad ora, la presenza del pubblico fino al 7 ottobre. Il campionato inizierà il 18, speriamo di poter iniziare con la presenza dei tifosi. Sta di fatto che per quest’anno non è stato possibile eseguire una campagna abbonamenti come gli anni passati. Abbiamo perciò pensato di formare pacchetti che includeranno alcune partite da poter vedere, così da fronteggiare qualsiasi norma vigente messa in atto dal Governo”.

Niccolò Bacarelli