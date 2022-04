Epatite nei bimbi, Tumbarello: “Presto per parlare di adenovirus. Il colore della pelle e negli occhi è il segnale per i genitori”

Per la nuova e sconosciuta forma di epatite pediatrica l’Oms ha parlato di “ipotesi possibile” rispetto ad un ruolo svolto dall’adenovirus. Ma per Mario Tumbarello, direttore Malattie infettive e tropicali delle Scotte, prima di confermare quest’ipotesi “la scienza deve ancora lavorare” perché, spiega, “nel 40% dei bambini controllati in Regno Unito è stato trovato l’adenovirus che in questo periodo dell’anno sta circolando ma che raramente può causare l’epatite. Ancora però non possiamo sapere se l’adenovirus sia una causa diretta o semplicemente concomitante”.

Ci sono ancora molte incognite su questa forma di epatite, ma quali sintomi può causare?

“Ci possono essere sintomi gastrointestinali come nausea e diarrea. Parliamo poi di una malattia del fegato, per cui la comparsa del littero è il segno che deve fare preoccupare: quando si osserva un colore giallastro sulla pelle e sugli occhi è bene avvertire il pediatra o il medico di famiglia. Bisogna mettersi subito in contatto con il sistema sanitario”

Chi viene colpito maggiormente?

“L’OMS parla di 160 casi in tutto del mondo. Parliamo di una forma di epatite acuta che al momento colpisce i bambini sotto i 10 anni di età. I casi in tutto il mondo sono pochissimi. E la stragrande maggioranza si trova in Regno Unito. Da noi sono arrivate una decina di segnalazioni al Ministero della Salute che sta monitorando”.

Se ci fosse un caso a Siena quale sarebbe la risposta delle Scotte?

“Chiariamo anzitutto che qui di casi non ce ne sono. Parliamo però di una patologia pediatriche che sarebbe gestita come un’epatite di un bambino”

Abbiamo parlato dell’adenovirus. E il coronavirus? Ha una correlazione con questa nuova malattia?

“Sempre dai dati che arrivano dalla Gran Bretagna vediamo che solo il 10% dei bambini ha il coronavirus. E quindi il 90% non lo aveva. Sono numeri che parlano da loro. Inoltre è importante aggiungere che, vista la fascia d’età, stiamo parlando di non vaccinati”

MC