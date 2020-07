Engineering, il sindaco: “Situazione complessa, l’azienda non vuole cambiare idea sulla sede di Siena”

“E’difficile fargli cambiare opinione. Mentre c’è chi scommette su Siena purtroppo loro fanno un ragionamento diverso”, è sembrata più una stoccata che una constatazione quella che il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha fatto stamattina ritornando a parlare della situazione all’interno di Engineering. L’azienda, lo ricordiamo, intende chiudere la sede di Siena spostando i dipendenti tra Arezzo e Firenze, la Regione ed il Comune invece sono al lavoro per scongiurare che questa cosa accada. “Stiamo lavorando per trovare una sede che non costi all’azienda una cifra irragionevole per mantenere in città i nostri 160 lavoratori – prosegue De Mossi-. Le persone al comando dell’azienda hanno le idee molto chiare sul piano industriale. Proviamo a fargli cambiare opinione, ma la situazione la si sta facendo complessa”. De Mossi ha comunque promesso: “cercheremo di impegnarci fino a fondo”.