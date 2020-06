Engineering, De Mossi vuole incontrare l’ad dell’azienda: “Gli proporrò soluzioni per salvare la sede di Siena”

Il sindaco, Luigi De Mossi, ha incontrato nel pomeriggio del 30 giugno 2020 una delegazione di dipendenti dell’azienda garantendo il suo personale interessamento: “E’ mia intenzione – ha ribadito il primo cittadino – incontrarmi nei prossimi giorni con l’amministratore delegato del Gruppo a cui prospetterò alcune soluzioni da adottare per evitare la chiusura della filiale. Al vaglio ci sono varie ipotesi per mantenere la sede a Siena e per evitare una nuova migrazione occupazionale. Ho ascoltato con grande attenzione i timori e le incertezze dei dipendenti ai quali va la mia solidarietà”.