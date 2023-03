Energetica, incontro Estra-Chiti: “Monitoriamo la situazione relativa alla crisi e alle bollette”

“Monitoriamo la situazione relativa alla crisi energetica e alle bollette”. E’ il messaggio che l’assessore al bilancio e tributi del Comune di Siena David Chiti fa emergere dopo l’incontro, lo scorso venerdì 10 marzo, che ha tenuto in rappresentanza dell’amministrazione comunale con i soci e i vertici di Intesa e il management della società Estra spa.

“Il confronto – spiega Chiti – è stato un momento importante nel quale analizzare le tematiche relative alla crisi energetica e al peso dei costi che questa ha provocato. Sono state infatti affrontate numerose questioni relative alla maggiore comprensione per i clienti delle condizioni contrattuali per la determinazione dei prezzi unitamente alle tematiche relative alla così detta ‘modifica unilaterale delle condizioni contrattuali’ e alle misure di sostegno messe in campo dalla società Estra. Ritengo molto positivo il confronto con una società che opera prevalentemente nel nostro territorio regionale: è stato ribadito e confermato la necessità di consolidare l’attenzione alle famiglie che sono tra le più colpite dalla crisi energetiche. Il Comune di Siena, anche attraverso il milione e 300mila euro stanziato nei mesi scorsi in favore di imprese, famiglie e terzo settore, ha dato il proprio contributo in questo senso e continuerà a farlo anche nei prossimi mesi. Sicuramente gli strumenti nazionali quali il ‘bonus sociale’ possono essere un primo sostegno ai cittadini, ma c’è la necessità di implementare tali misure anche a livello locale, così come ha già fatto l’amministrazione. Giustamente Estra ha deciso misure per andare incontro a chi manifesta difficoltà, da parte nostra continueremo con il monitoraggio”.