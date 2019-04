Endocrinologia patologica: domani convegno al policlinico Le Scotte

Le patologie rare dell’osso, rachitismi compresi, le tireopatie, le emergenze in ambito diabetologico in pediatria e la gestione del diabete giovanile alla luce dello sviluppo delle nuove tecnologie. Questi i temi al centro del congresso “Aggiornamento in endocrinologia pediatrica”, in programma sabato 6 aprile al centro didattico del policlinico Santa Maria alle Scotte, dalle 8.30 alle 17.30. L’evento è organizzato dalla Uoc pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Salvatore Grosso, e realizzato grazie al sostegno della onlus “Associazione Insieme per i Bambini” di Siena. “Il congresso rientra nel progetto di promozione della formazione permanente del personale medico ed infermieristico in ambito endocrinologico e diabetologico pediatrico – spiega il professor Salvatore Grosso -. Si tratta pertanto di un momento molto importante di confronto con esperti di più settori, volto soprattutto a migliorare l’approccio multidisciplinare per questi particolari tipi di patologie”.