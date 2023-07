Emma Villas Volley: confermato il libero Federico Bonami. Rinnovata la partnership con Ugo Scotti

Il mercato di Emma Villas Volley prosegue tra novità e conferme: Federico Bonami prolunga il rapporto con la società senese.

Dopo una stagione, conclusa con la mancata salvezza in Superlega, il libero di Bagno a Ripoli vuole continuare a dare il proprio contributo per far crescere la realtà di Emma Villas.

Il nuovo progetto per la serie A2 vede un forte impegno da parte della società nella ricerca e nella crescita di giovani prospetti, con l’obiettivo di portarli in prima squadra.

“Sono contento di dare continuità a questo rapporto – commenta Federico Bonami -. Adesso vado per i trent’anni e credo che la mia esperienza possa essere d’aiuto ai giovani che saranno aggregati al gruppo della prima squadra. Il nostro obiettivo è quello di far bene e vincere più partite possibile. Sono convinto che riusciremo a creare un bel gruppo ed una bella atmosfera”.

Inoltre, oggi, è stata l’occasione, durante la presentazione di Bonami, per rinnovare il rapporto con la concessionaria Ugo Scotti, partner di Emma Villas da diversi anni.

“Ugo Scotti è da sempre molto vicina allo sport – spiega Udo Herbert, vicedirettore del gruppo Scotti – e non potevamo allontanarci. La realtà Emma Villas ha dimostrato, con i fatti, di poter stare ad alti livelli ed anche se è arrivata la retrocessione nel campionato appena concluso, noi continueremo a supportare e a sostenere questi atleti”.

Pietro Federici