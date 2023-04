Emma Villas volley, Bisogno: “Più concrete le possibilità di giocare in A2, la decisione tra una settimana”

“La Emma Villas Volley è impegnata nella definizione di un piano di fattibilità che ponga basi concrete per la prossima stagione sportiva da vivere in serie A2”.

Lo ha annunciato la società in un comunicato. Tra i due possibili scenari prospettati dal presidente Gianmarco Bisogno Emma Villas Volleys si sta dunque orientando su quello della permanenza nella serie cadetta di pallavolo, “anche se l’azienda ridurrà l’investimento della sponsorship vista la necessità attuale di investire in altre progettualità in Italia e all’estero- ha chiarito lo stesso Bisogno -. Abbiamo avviato le valutazioni, che sono ancora in corso, su quanto sarà necessario per prendere parte a questo campionato e anche sugli sponsor che intenderanno sposare il progetto volley a Siena e la situazione impianti e palazzetto. Il lavoro a questo riguardo, come detto, è stato avviato e proseguirà nelle prossime settimane. L’intenzione della società è comunque quella di andare in questa direzione”.

A conferma della concretezza di questo nuovo percorso Giammarco Bisogno ha dato avvio alle valutazioni sulle opportunità offerte dal mercato per costituire il roster della squadra per la prossima stagione agonistica: “Ho dato mandato a Fabio Mechini, in qualità di direttore sportivo, di predisporre le basi per formare la squadra. Se il piano operativo verrà confermato, Emma Villas Volley continuerà a giocare nel campionato di A2 e disputerà le proprie partite interne a Siena, città nella quale il progetto si è consolidato e proseguirà”.

“Elemento forte di novità è che il “puntatore” di comunicazione e di sviluppo per Emma Villas sarà comunque il settore giovanile del Volley sul quale non solo si intende proseguire il grande lavoro effettuato sin qui, ma rilanciare con la costruzione di un progetto più ambizioso di Academy per i ragazzi che sia espressione dei valori fondativi del progetto originario sportivo ma soprattutto aziendale”, fa sapere la società.

“Veniamo da risultati molto importanti in questo ambito – prosegue Bisogno. – Sono stati 110 lo scorso anno i ragazzi di questo settore diretto da Luigi Banella: un numero, questo, rilevante e significativo anche in termini di qualità. Ci tengo a sottolineare come proprio i ragazzi,in queste ultime settimane, siano stati per me fonte di ispirazione e soprattutto di motivazione per ripartire. Ricostruisco il sogno di una prima squadra vincente partendo proprio dai giovani, dal coinvolgimento del territorio, dall’integrazione di ragazzi provenienti da tutto il mondo e anche dal possibile coinvolgimento delle Università e delle istituzioni che vorranno cogliere questa sfida anche in termini di ricerca su temi importanti come la condizione fisica e mentale, la riabilitazione, l’alimentazione”.

Il progetto dell’Academy, aggiungono da Emma Villas, ” verrà presentato a giugno e mira ad ampliare quello che è attualmente il settore giovanile senese, guardando anche a un raggio più ampio con l’intento di spostare la propria azione su un bacino almeno regionale. L’obiettivo è quello di andare a formare nel tempo nuovi talenti del volley italiano e contribuire ad educare questi giovani ai valori più nobili dello sport, della sostenibilità e della convivenza civile”.

“Crediamo molto in questa possibilità – prosegue Bisogno. – Vogliamo che la pallavolo entri ancora di più nel tessuto del territorio senese e che sempre più giovani possano avvicinarsi a questo sport che negli ultimi anni ha regalato all’Italia eccezionali soddisfazioni. Vogliamo che Siena si candidi a diventare, attraverso questo progetto, un punto di riferimento del volley italiano ‘Next Gen’ e divenga un polo attrattivo per tanti ragazzi che con passione ed entusiasmo sognano di poter fare dello sport della pallavolo anche una professione futura”.