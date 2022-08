Emma Villas, Montagnani: “La Superlega è il meglio della pallavolo mondiale”

“In queste prime fasi c’è molto entusiasmo e disponibilità da parte di tutti”. Esordisce così Paolo Montagnani, coach dell’Emma Villas Aubay Siena, in fase di presentazione della stagione. L’Emma Villas, dopo la stagione dell’anno scorso in cui ha chiuso al nono posto, quest’anno si è rilanciata in Superlega grazie allo scambio dei titoli sportivi effettuato con Reggio Emilia. Il prossimo anno, dunque, la squadra di Siena sarà impegnata in uno dei campionati più competitivi al mondo, affrontando autentiche corazzate di questo sport.

“La vera essenza del gruppo – prosegue l’allenatore – si scoprirà solo con lo stress delle partite. Al momento abbiamo qualche vantaggio: tanti dei nostri ragazzi hanno già giocato insieme nelle scorse stagioni. Noi dobbiamo sfruttare questo piccolo vantaggio. Chiaramente, le esigenze aumenteranno giorno per giorno”.

“Io al momento mi sto godendo ogni attimo di questa avventura – conclude coach Montagnani -. La Superlega è il meglio che si possa desiderare in carriera. Rispetto allo scorso anno le responsabilità sono sempre le stesse: le mie risorse impegnate per costruire una squadra competitiva”.

Emanuele Giorgi