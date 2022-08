Emma Villas, Fabio Ricci suona la carica: “Grande voglia di far bene”

“Abbiamo una grande voglia di far bene”, così Fabio Ricci, centrale dell’Emma Villas Aubay Siena, descrive la fase di preparazione al campionato che la squadra senese sta affrontando. “L’obiettivo che ci siamo dati – spiega il giocatore – è il mantenimento della categoria. Dobbiamo prima salvarsi, dopodiché, se ci sarà occasione, proveremo a toglierci altre soddisfazioni”.

“Il nostro è un gruppo nuovo – aggiunge -, in cui ognuno viene da una realtà diversa. Credo che l’importante sia tenere i piedi per terra per il momento. Per quanto riguarda Siena, tutti quelli che conosco che sono passati di qui me ne hanno sempre parlato bene”. “Per una neopromossa – dice ancora Ricci – partire con Trentino e Perugia è una sfida dura. Sappiamo che dobbiamo affrontare questa preparazione al massimo ma noi abbiamo tanta voglia di far bene”.

Al nuovo arrivato fa eco Filippo Pochini, di ritorno in casa Emma Villas, che si dice “felice ed orgoglioso” di essere di nuovo a Siena. “Ci stiamo avvicinando all’inizio del campionato – racconta il libero -, ma siamo ancora in fase di conoscenza”. “È fondamentale affrontare al meglio questa fase – continua -, e da questo punto di vista abbiamo la fortuna di essere già quasi al completo. La Superlega è un campionato di primissimo livello per il quale servono molte cose, tra le quali c’è sicuramente avere sintonia tra i giocatori”.

Emanuele Giorgi