Emma Villas Aubay Siena, Fusco: “Lavoriamo sulla concentrazione, dimostriamo alla città che meritiamo la finale”

Una partita complicata quella di gara uno di semifinale tra Emma Villas Aubay Siena e Centrale del latte Brescia. Un match iniziato bene, con la vittoria dei senesi nel primo set ma finto male con la vittoria di Brescia che è riuscita a strappare un sonoro 2-3 al PalaEstra. Niente da fare, l’Emma Villas dovrà fare più di così se vorrà strappare il biglietto per la finale. In ogni caso servirà lavorare ancora per riuscire a battere Brescia che, nonostante i durissimi impegni nei quarti di finale è riuscita a mantenere le aspettative.

“Dobbiamo lavorare – commenta Pasquale Fusco, libero dell’Emma Villas Aubay Siena -, quando arrivi ai playoff devi mettere in conto che, qualunque squadra incontri, devi combattere fino alla fine. Brescia arrivava da una partita giocata pochi giorni prima e si è dimostrata molto forte e determinata. Siamo stati poco lucidi nei momenti importanti, dovremo lavorare proprio su quello. Brescia è arrivata qua per vincere, adesso dobbiamo dimostrare che in finale ci vogliamo arrivare noi”.