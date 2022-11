Emma Villas Aubay e Sienambiente ancora insieme nel solco del rispetto per l’ambiente

Rispetto per l’ambiente. È questa la parola d’ordine che si sono date Sienambiente ed Emma Villas Aubay Siena nel rinnovare la propria partnership, una collaborazione che sfocia anche nelle attività di promozione e sensibilizzazione sulle sulle buone pratiche da tenere e da effettuare in tale ambito. Questa mattina, nella sede dell’azienda senese di via Simone Martini, è stato presentato alla stampa il prolungamento della partnership alla presenza di Claudio Passiatore, responsabile comunicazione di Sienambiente, di Vittorio Angelaccio, responsabile marketing e commerciale di Emma Villas Aubay Siena e dei centrali della squadra senese Fabio Ricci e Omar Biglino.

La Emma Villas Aubay Siena continuerà a essere veicolo di promozione di messaggi legati alla sostenibilità ambientale: atleti e dirigenti della squadra senese hanno infatti partecipato anche nelle ultime settimane ad iniziative di Sienambiente organizzate proprio con tale finalità.

“Da quattro anni – ha dichiarato Passiatore – andiamo avanti con questa collaborazione con la Emma Villas Aubay Siena. Vogliamo essere vicini a quelle che sono le avventure sportive delle realtà del territorio. E vogliamo farlo veicolando insieme dei messaggi positivi, collegati ad un binomio vincente tra sport e rispetto dell’ambiente. Abbiamo lanciato un quiz ambientale rivolto ai ragazzi delle scuole, con il quale mettiamo in palio biglietti per andare ad assistere alle partite casalinghe della Emma Villas Aubay Siena. Porteremo avanti questa collaborazione continuando ad avere in mente la nostra mission e gli obiettivi della partnership”.