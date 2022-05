Emergenza Ucraina, l’Università per Stranieri aiuta gli alunni accolti nelle scuole di Siena

Continuano le iniziative di sostegno organizzate dall’Università per Stranieri nell’ambito dell’emergenza in Ucraina. Tra queste c’è un progetto di tirocinio specifico con interventi rivolti a singoli e famiglie

Tra le attività che saranno svolte ci sono gli sportelli di online di mediazione culturale in russo e in ucraino con il fine di: aiutare la comunicazione fra le scuole e le famiglie degli alunni accolti; raccogliere informazioni su background educativo e usi linguistici degli alunni accolti; trasmettere informazioni importanti sulla vita scolastica e attività in orario extracurricolare (corsi di italiano L2, laboratori interculturali o di altra tipologia, attività ricreative) agli alunni accolti e alle loro famiglie.

Sono stati inoltre organizzati moduli di italiano L2: in presenza (in alcune scuole di Siena) e online, di 20 ore ciascuno e suddivisi per 4 fasce d’età (dai 6 ai 16 anni), tenuti dai tirocinanti in orario extra- scolastico. Al momento seguono i corsi circa 110 studenti ucraini, suddivisi in 8 gruppi, mentre prosegue il lavoro per accogliere le numerose richieste pervenute.

Una parte del progetto di tirocinio riguarda l’attività in presenza, svolta presso realtà toscane che operano nel settore sociale e dell’accoglienza (Caritas, cooperative sociali, biblioteche) per mettere a disposizione le competenze linguistico-comunicative e disciplinari per attività di mediazione linguistico-culturale, didattica dell’italiano, facilitazione linguistica e sostegno nell’espletamento di procedure burocratiche di persone in arrivo in Italia.

Per richieste relative a queste attività contattare: [email protected]

Corsi di lingua italiana – A queste attività si affiancano i corsi gratuiti e intensivi di italiano di livello A1 rivolti a persone adulte coinvolte nell’emergenza ucraina, organizzati, implementati e offerti dal Centro CLUSS.

Cinque corsi sono iniziati il 20 aprile (40 ore ciascuno, 4 a distanza e 1 in presenza) con il coinvolgimento di circa 70 persone, inclusi studenti di italiano dell’Università di Kharkyv. Altri corsi sono previsti tra giugno e luglio.

Per informazioni sui corsi di italiano: [email protected]