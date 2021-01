Emergenza neve sull’Appennino, in azione le squadre de La Racchetta di Siena

Continuano incessanti le eccezionali nevicate su tutto L’Appennino fino a quote di bassa collina e stanno creando forti disagi ormai da diversi giorni.

Vista la situazione emergenziale la Protezione Civile della Regione Toscana ha attivato diverse squadre dell’Associazione la Racchetta ODV che sono partite già dal primo pomeriggio munite di turbine da neve, spalaneve, squadre di motoseghisti, generatori di corrente e spargisale. Le Sezioni della Provincia di Siena che si sono attivate sin da subito sono quelle di Racchetta Gaiole, Racchetta Siena-Monteriggioni e Racchetta Sovicille che si uniranno alle Sezioni Racchetta provenienti da tutta la Regione.

Le zone di intervento sono quelle dell’ Abetone-Cutigliano e della Garfagnana dove necessitano molti interventi per la rimozione di alberi caduti sulle strade e dove i motoseghisti della Racchetta saranno importanti per ripristinare la viabilità anche con l’ausilio delle altre attrezzature portate in loco come gli spalaneve e gli spargisale.”