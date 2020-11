Emergenza covid, ecco come fare richiesta per usufruire delle aree pubbliche per fare sport

La Giunta Comunale con atto 365/2020 ha prorogato la delibera GC n. 143/2020 con la quale era stato deciso di concedere al variegato mondo dello sport ed alle sue articolazioni funzionali (ASD, SSD, Palestre, ecc.) gratuitamente fino al 31.12.2020 alcune aree pubbliche dove svolgere all’aperto la propria attività.

Le aree che potranno essere impiegate per le varie attività sportive sono: Fortezza, Camposcuola, Palestra Ceccherini (area esterna), area verde Piazza Amendola (giardini), Parco Unità d’Italia, aree verdi dello stadio Franchi ed una porzione del Campino di Porta Ovile, Pista polivalente Custoza, il Tartarugone ed il Prato di Sant’Agostino.

E’ necessario inviare la propria richiesta via Pec.

Tutte le informazioni ed il facsimile da riempire sono reperibili sul sito del comune all’indirizzo https://www.comune.siena.it/La-Citta/Sport/AREE-PER-SPORT-ALL-APERTO-COVID-19

La decisione della Giunta Comunale va nella direzione delle richieste di numerose realtà del territorio tra cui il coordinamento palestre della città di Siena di prorogare tali disposizioni ampliando il numero di aree verdi concedibili. Del resto è intenzione di questa Amministrazione promuovere lo sport di tutti e per tutti, di valorizzare la funzione sociale dello sport e il ruolo, insostituibile, dell’attività e dell’esercizio fisico per migliorare il benessere psico-fisico e sociale della popolazione. Soprattutto in questo momento di crisi e difficoltà in cui la pandemia ha significato un brusco cambiamento di abitudini sociali ed il distanziamento ha influito pesantemente sul mondo dello sport, sia di vertice, che di base.