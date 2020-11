Emergenza covid, a Siena permesso ztl gratuito per le consegne a domicilio

La giunta comunale di Siena ha deciso di istituire uno specifico permesso temporaneo gratuito di accesso alla ztl per le consegne a domicilio. Le ditte già titolari di un permesso ztl in corso di validità, si vedranno rilasciata una concessione integrativa gratuita che allinea le specifiche della loro autorizzazione al permesso temporaneo. Per ottenere il permesso è necessario inviare una richiesta alla polizia municipale, servizio traffico, concessioni, ztl.

Il comune già dalla prima fase si era attivato per ridurre le difficoltà di cittadini ed imprese. Negli scorsi mesi era nato un elenco pubblico, disponibile sulle pagine web del sito istituzionale, di tutti gli esercizi commerciali e artigianali che garantiscono la consegna a domicilio. Si parla della consegna di generi alimentari, cibi pronti, farmacie e qualsiasi altra attività commerciale che effettui il servizio nel rispetto delle misure dettate dai vari dpcm. La giunta ha quindi voluto facilitare l’accesso ztl alle attività interessate, senza gravare economicamente sulle stesse.

Gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco “consegne a domicilio” dovranno seguire specifiche modalità. Le ditte, infatti, sono obbligate ad utilizzare autocarri inferiori a 35 quintali o autovetture intestate alla ditta o al titolare. Le stesse potranno accedere ed uscire da tutti i varchi fatta eccezione per l’ingresso dei Pispini e Sasso San Bernardino, e Mascagni in uscita. La zona della Y storica è aperta esclusivamente tra le 06 e le 09.30. L’accesso a Piazza del Campo è consentito solo dalle 06.00 alle 10.00. La sosta rimane vietata, essendo consentite solo operazioni di consegna.