Emergenza Covid-19, il Comune offre posti di lavoro

Tecnici, ingegneri, geologi e ancora operatori Web e social media, operatori di polizia e istruttori didattici. In tutto saranno 45 le persone che che il Comune di Siena assumerà per dare man forte a tutti gli operatori già presenti, e per far fronte ai prossimi pensionamenti. Il Comune investe sull’organico e lo fa in un periodo in cui il lavoro è ancora fermo.

“Una scelta fortemente voluta dall’amministrazione – dice il vicesindaco e assessore al Personale Andrea Corsi – per incrementare le esigenze operative del Comune e supportare, in maniera concreta, l’economia della città compromessa dall’emergenza covid-19”. “Avviare l’iter – evidenzia Corsi – per assumere 45 persone significa iniziare a fronteggiare, con coraggio, un’emergenza sociale alla quale non eravamo preparati, ma alla quale non vogliamo soccombere. Anzi, con queste nuove professionalità, vogliamo dare nuovo slancio e prospettive di ripresa, con progettualità e iniziative, capaci di fronteggiare il collasso dei sistemi produttivi per la situazione che stiamo vivendo e subendo. Queste assunzioni, come dice Corsi, rappresentano. Una vera e propria strategia di guerra. Una controffensiva contro la sterilizzazione del nostro sistema economico”.