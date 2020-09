Elude i tempi di guida manomettendo i sensori del tir: beccato dalla polizia

Intervento della polizia stradale del nucleo provinciale di Siena. Il fatto è successo all’altezza di Barberino Tavarnelle, lungo il raccordo Siena – Firenze, dove gli agenti hanno fermato un uomo, di origine marocchina, alla guida di un tir. I poliziotti, durante le analisi e la visione delle stampe tachigraifche, si sono subito insospettiti, decidendo di scortare il veicolo presso un’officina autorizzata.

Proprio dai controlli effettuati è emerso che l’uomo aveva fatto installare un dispositivo tecnologico in grado di eludere i controlli, permettendo un’attività irregolare. La polizia stradale ha così provveduto al sequestro dell’“ingegnoso” ma illegale meccanismo, che permetteva di registrare un’attività apparentemente regolare, ma diversa rispetto a quella svolta realmente. L’uomo, 30 enne originario del Marocco ora dovrà pagare circa 2100 euro di sanzione e gli sarà sospesa la patente di guida, oltre alla decurtazione di 10 punti. Il tir sarà sospeso dalla circolazione fino a che non sarà messo in