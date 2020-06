Elisoccorso, dalla Regione sette milioni e mezzo di euro per l’Asl sud est

Saranno sette milioni e mezzo di euro i finanziamenti alla Asl Sud Est, per il servizio diurno e notturno di elisoccorso. Più di 18 i milioni che saranno destinati dalle Regioni alle aziende sanitarie. Nel 2019 gli elicotteri Pegaso (in tutto 3) hanno effettuato n. 2763 missioni hems (helicopter emergency medical service), vale a dire attività di servizio medico di emergenza, che hanno garantito il trasporto del paziente dal luogo dell’evento all’ospedale più idoneo (per dotazioni e percorsi di diagnosi e cura), nei tempi più rapidi possibili, come da indicazioni internazionali, secondo le quali la tempestività di intervento condiziona fortemente gli esiti di mortalità e di disabilità residua. Nel 2018 le missioni hems sono state 2.541, nel 2017 invece 2.170 e nel 2016 n. 2.056.

“E’ un servizio molto importante, che consente di soccorrere chi è in pericolo di vita in tempi rapidi e in luoghi non facilmente raggiungibili dalle ambulanze – spiega Saccardi -. Come Regione abbiamo investito molto in questo tipo di assistenza, cercando negli anni di perfezionarla e di renderla sempre più efficiente in qualunque tipo di ambiente, urbano, marittimo e montano. L’elisoccorso sanitario garantisce un’assistenza di alto livello e una veloce ospedalizzazione grazie a professionalità e strumentazioni tra le migliori che abbiamo”.