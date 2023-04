Elezioni, venerdì il Movimento 5 Stelle presenta le liste

Venerdì 14 aprile alle 21 ala sala dell’associazione Mutilati e invalidi civili sarà presentata la lista del M5s che correrà alle prossime elezioni amministrative.

“Con la candidata a sindaco Elena Boldrini sarà presente anche la consigliera regionale Silvia Noferi e nell’occasione potrete incontrare i candidati, rivolgere loro domande e conoscere il programma”, scrivono in una nota dal Movimento.

“L’obiettivo è il miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Siena, attraverso un nuovo metodo di governance che renda Siena una città libera da pastoie burocratiche- si legge ancora.Una città smart in quanto vivibile, creativa ed inclusiva, orientata verso i cittadini che ascolta e coinvolge, che si apre all’esterno verso aziende pubbliche, private e alle Università. Una città che fa crescere competenze e progetti”.

“Priorità, verrà data al lavoro, al welfare e alle politiche sociali, all’urbanistica e all’edilizia, all’ambiente, la salute, la sicurezza, la mobilità, la cultura, il turismo e lo sport.Il Comune deve tornare ad essere vissuto dai senesi come la loro Casa, il luogo in cui ciascuno viene informato, ma anche ascoltato e aiutato. La partecipazione è un tema portante dell’amministrazione cittadina a guida 5 Stelle: in ogni ambito si individuerà un percorso comune diretto a sviluppare la partecipazione dei cittadini, perché solo in tal modo è possibile garantire la massima condivisione delle politiche e creare un rapporto diretto, fondato sulla trasparenza, il costante confronto nonché sulla reciproca fiducia tra amministrante e amministrato; perché buona amministrazione è anzitutto partecipazione”, prosegue il comunicato.