Elezioni, tra big, ministri e iniziative si scalda la campagna alla vigilia della presentazione delle liste

Tra big di partito e iniziative la campagna elettorale entra decisamente nel vivo alla vigilia della scadenza ultima di domani per la presentazione delle liste

Oggi alle 18 annunciano ufficialmente i propri candidati in consiglio comunale la lista Con Anna Ferretti – il gruppo sarà composto da 13 donne e 16 uomini -( nei locali del Caffè 19zero3 in piazza del Mercato ndr.) , “Emanuele Montomoli sindaco”( nella sede elettorale in Piazza del Campo ndr.) ed infine, alle 21, il Movimento Cinque Stelle (alla saletta dei Mutilati, ndr.).

I nomi delle liste che sostengono Fabio Pacciani si conoscono da tempo. Oggi per il Polo Civico l’occasione è dunque quella di parlare di cicloturismo con il candidato sindaco e Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica. A coordinare i lavori sarà Daniele Magrini (dalle 18 a Palazzo Patrizi, ndr)

Oltre a cicloturismo si tratterà anche temi “legati alla visione del Polo Civico Siena sui “turismi” possibili della città, che vanno da quello ciclistico, fino a quello equestre, religioso, sportivo ed enogastronomico”, spiega una nota.

Domani sarà la giornata dei big: il primo ad arrivare in città, per incontrare le associazioni di categoria e per portare il suo sostegno alla candidata del centrodestra di Siena Nicoletta Fabio, sarà il ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso che sarà in Cna dalle 10. Quindi Elly Schlein, segretaria dem, che terrà un incontro elettorale a sostegno di Anna Ferretti al circolo Arci Sant’Andrea alle 11.30. Infine Giovanni Donzelli, deputato di FdI, ospite alla presentazione della lista di Fratelli d’Italia Siena nella sede de La Lizza alle 14.30

Lunedì tocca al leader della Lega Matteo Salvini che dovrebbe tenere una conferenza, in veste da ministro delle Infrastrutture, a San Rocco a Pilli e dovrebbe affrontare l’argomento del lotto 9 della Siena-Grosseto. Successivamente Salvini incontrerà i vertici locali della Lega.