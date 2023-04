Elezioni, Tajani scansa le polemiche: “Su De Mossi il giudizio è positivo ma è il tempo di Fabio”

Sul sindaco Luigi de Mossi “ho dato un giudizio positivo. La coalizione ora, nel suo insieme, ha deciso di puntare su una donna. E per noi la coalizione unita rappresenta la priorità”.

Ha spiazzato i giornalisti con una sua affermazione Antonio Tajani a margine di un’iniziativa elettorale a Siena a sostegno di Nicoletta Fabio.

Il vice premier ha confermato quanto di buono fatto anche dal primo cittadino uscente nei cinque anni appena passati e ha messo all’angolo le ‘acredini’ vissute a Siena, tra lo stesso De Mossi e i partiti del centrodestra locale, nelle scorse settimane.

Tajani ha comunque chiarito di essere convinto che i rappresentanti locali hanno scelto un “ottimo candidato sindaco” che “continuerà il lavoro della precedente amministrazione”. Posizione tra l’altro ribadita in conferenza stampa: “non rinneghiamo il passato – ha detto il ministro degli esteri – ma sono contento di candidare Nicoletta Fabio”

Il palazzo pubblico “deve essere dei cittadini, non dei politici. Ecco che sono qui per Nicoletta. Una persona emotiva e concreta. ‘Non c’è però intelligenza senza emozione diceva Ezra Pound'”, ha detto Tajani proseguendo il suo intervento in conferenza stampa parlando di Fabio.

Monte dei Paschi e Biotecnopolo i temi cari al territorio affrontati dal leader azzurro. Sulla Banca Tajani si è detto “sicuro” che l’Istituto “potrà recuperare il terreno perduto e che possa sanare anche qualche ferita profonda che ha”. Il Governo inoltre “ha voluto dare attenzione a Mps, che rappresenta la storia non soltanto di Siena ma del sistema bancario del nostro Paese” , ha rivendicato.

Il Biotecnopolo invece “potrà fare bene per l’intera comunità senese. Questo è un fatto di grande importanza. Così come è importante che si possa sviluppare un polo che punta sulla qualità della vita e sulla ricerca”, ha aggiunto. Il ministro della Ricerca Bernini, in quota FI, ha infine assicurato Tajani, “guarda con attenzione” allo sviluppo del polo biotecnologico senese

Katiuscia Vaselli