Elezioni, Silvio Franceschelli è senatore: “Grande soddisfazione”

Silvio Franceschelli è stato eletto senatore per il Pd. L’ex-presidente della provincia di Siena e sindaco di Montalcino era candidato nel listino plurinominale per il collegio Toscana P01. “Ho appreso dal sito del Viminale di essere stato eletto con il terzo seggio di lista disponibile nel Collegio plurinominale del Senato. Non posso che esprimere grande soddisfazione. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno accompagnato in questo straordinario percorso. Nei prossimi giorni avremo modo di fare analisi e di approfondire insieme i tanti temi da affrontare che ci aspettano”, ha commentato Franceschelli. “Il Viminale ha ufficializzato l’elezione di Silvio Franceschelli a Senatore della Repubblica. Una giornata lunga , con il fiato sospeso ma finalmente è arrivata questa notizia. Te lo meriti e ce lo meritiamo”, è il commento del segretario provinciale del Pd Andrea Valenti sui social