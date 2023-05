Elezioni, Sena Civitas dice addio al Polo Civico: “Proseguiremo in autonomia”

Sena Civitas “ritiene che non sussistano più le basi per la continuità di un progetto di legislatura” con il Polo Civico. Ed il suo percorso politico “proseguirà in autonomia, riaffermando la propria caratterizzazione e il proprio impegno puntuale anche in sede amministrativa comunale”.

È con un comunicato stringato che la formazione ha annunciato la separazione delle strade con la coalizione che ha sostenuto Fabio Pacciani. “Pur ribadendo la propria civicità e l’importanza del civismo e dei principi ispiratori a livello territoriale”, Sena Civitas “prende atto delle indicazioni di voto dell’elettorato per il ballottaggio”, viene fatto sapere nella nota che di fatto apre una nuova partita per la forza che, nel consiglio comunale uscente, ha espresso come consigliere Pietro Staderini.

Adesso, viene riferito dagli ambienti di Sena Civitas, sarà il momento per una pausa di riflessione anche se i bookmakers danno il gruppo, che ha preso 1099 voti alle elezioni con una percentuale del 4,35%, vicino a Nicoletta Fabio e al centrodestra.

In giornata dovrebbero anche arrivare i punti “irrinunciabili” del Polo Civico che saranno sottoposti in un documento sia ad Anna Ferretti che a Nicoletta Fabio. Poche le informazioni che filtrano sulle domande che l’alleanza che ha sostenuto Pacciani farà alle due candidate, anche se è molto probabile che vengano chieste delucidazioni sul ruolo del presidente comunale che, secondo il Polo Civico, dovrebbe essere una figura dell’opposizione.

Per Anna Ferretti il taccuino elettorale prevede due incontri con Roberto Bozzi e con Elena Boldrini, rispettivamente candidato di Azione e di M5S.

MC