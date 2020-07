Elezioni Regionali, Simone Bezzini capolista del Pd di Siena

Il Pd di Siena rinnova “la piena fiducia a Simone Bezzini, consigliere uscente, che è stato indicato come potenziale capolista per le elezioni di settembre. Le altre cinque candidature usciranno dall’ elaborazione dei vari territori, rispettando la parità di genere, la rappresentanza territoriale e il pluralismo del Partito”. Lo rende noto il segretario provinciale dem Andrea Valenti facendo inoltre sapere che i punti chiave della campagna elettorale del partito saranno “una forte spinta sulle aree interne come luoghi da rivalutare anche a seguito dei cambiamenti sociali ed economici determinati dalla pandemia, la digitalizzazione diffusa- scrive-, agricoltura di qualità a tutela del territorio, monitoraggio delle crisi aziendali e investimenti per piena occupazione in accordo con le parti sociali, radicale sostegno e rimodulazione dell’ offerta turistica e culturale rafforzando il rapporto tra capoluogo e provincia, economia circolare, interventi strutturali sui plessi scolastici per riapertura in piena sicurezza, ampliamento degli organici, sostegno al terzo settore”.

Lo stesso Valenti si dice poi soddisfatto sulla candidatura di Bezzini, “un consigliere attento alle problematiche di tutti, che ha portato importanti risultati alla nostra provincia. Ci sono i presupposti, grazie al suo impegno e a quello degli altri candidati che verranno proposti al partito regionale nella direzione di fine luglio, per fare un risultato ottimo, a sostegno di Eugenio Giani e del Partito Democratico”.