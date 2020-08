Elezioni regionali, ecco i candidati del M5s per la provincia di Siena

Nei giorni scorsi è stata certificata la lista del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione di Siena, presente alle prossime elezioni regionali toscane in sostegno della candidata Presidente Irene Galletti. La lista è composta dai seguenti quattro candidati: Alessandro Panti, attivista del M5S di Colle di Val d’Elsa, ha lavorato come operaio metalmeccanico fino al 2019 e dal 2020 è pensionato. Marisa Buricchi, attivista del M5S di Monteriggioni, è laureata ed esercita la libera professione di Consulente del Lavoro a Siena. Claudio Papei, attivista del M5S di Monteriggioni con esperienza di cinque anni come consigliere comunale, è laureato in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e lavora come Energy Manager presso la USL7 di Siena. Cristina Rescigno, attivista del M5S di Colle di Val d’Elsa, è laureata in economia e commercio e lavora come contabile a Colle di Val d’Elsa.