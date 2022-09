Elezioni politiche: tutto quello che c’è da sapere per il voto di domenica 25 settembre

Domenica 25 settembre tutti i cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare la composizione di Camera e Senato. Ecco quindi un piccolo vademecum con tutti i consigli utili in vista della tornata di domenica.

Come si vota?

La prima grande novità è che con queste elezioni è stato abolito il limite di età per votare al Senato e alla Camera. Tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età al 25 settembre, e che godono di diritti civili e politici, potranno votare. Al seggio bisogna ricordarsi di portare sia il documento d’identità che la tessera elettorale. Due le schede che ci verranno consegnate: rosa per la Camera dei deputati, gialla per il Senato.

Per votare occorre tracciare una ‘x’: sul nome del candidato al collegio uninominale (in questo caso il voto si estende alla lista o coalizione, in modo proporzionale tra i partiti, che lo sostiene); sul simbolo del partito (il voto si estende al candidato dell’uninominale); sull’elenco dei candidati al plurinominale (le liste sono bloccate, non si può votare un singolo).

Non è valido il voto disgiunto per cui non si può mettere una ‘x’ su un candidato e un’altra ‘x’ su un partito che non sostiene quel candidato.

E se facessimo altri segni sulla scheda invece della ‘x’? Renderemo il voto nullo. E lo stesso vale se mettessimo più ‘x’. Voto nullo anche quando la scheda è lasciata in bianco.

Tessera elettorale

Il rilascio e la sostituzione della tessera elettorale vengono effettuati, senza necessità di appuntamento, presentandosi direttamente agli uffici demografici di via di Salicotto, 6 e di Via B. Tolomei 7 ,dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. E’ necessario esibire un documento di riconoscimento. Per il primo rilascio invece l’ufficio elettorale invierà una lettera, contenente le modalità per il ritiro, all’indirizzo di residenza dell’elettore, con la quale il medesimo viene invitato a recarsi agli Uffici comunali.

Dove si vota nel Comune di Siena?

Palazzo pubblico ha diramato la lista con l’elenco aggiornato delle ubicazioni delle sezioni elettorali di Siena: Centro civico – via della Mercanzia n. 46- 8; Centro anziani – piazza della Costituzione n. 2 – 17; Uffici comunali – via B. Tolomei, 7 – 28; Scuola dell’infanzia – strada di Ginestreto n. 20 – 41; Casa di riposo – via Campansi n.18 – 45; Estra – viale Toselli n. 9/A – 7, 11; Scuola media – strada di Presciano n. 2 – 9,10; Istituto tecnico agrario – strada di Scacciapensieri n. 7 – 14,20; Centro civico – via P. Nenni, n. 8/A – 15,16; Complesso auditorium – piazza della Costituzione n. 13 – 18,19; Azienda ospedaliera – viale M. Bracci n. 16 – 21,22; Scuola dell’infanzia – via Quinto Settano n. 31 – 30,31; Scuola dell’infanzia – via L. Consorti n. 2 – 39,40; Scuola dell’infanzia – viale Avignone n. 8 – 48,49; Scuola elementare “S.Martini” – via Duccio di Boninsegna n. 40 – 12,13,47; Università degli studi – piazza S. Francesco n. 3 – 6, 42, 43, 44; Università degli studi – Porta Laterina n. 8 – 32,33,34,35; Padiglione delle aule esterne – via Roma n. 56 – 1, 2,3,4,5; Scuola elementare “G.Pascoli” – via N.Sauro n. 1 – 36,37,38,46, 50; Scuola elementare “F.Tozzi” – strada Petriccio e Belriguardo n. 55 – 23, 24,25,26,27,29