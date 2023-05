Elezioni, per Montomoli c’è Della Vedova: “Più Europa lo sostiene, porterà Siena nel futuro”

“Siamo a servizio di Emanuele Montomoli ed abbiamo candidati di Più Europa nella sua lista civica. Montomoli è una personalità che intende aprire Siena al mondo. Lo ha dimostrato con la sua attività accademica e professionale”. Lo ha detto il parlamentare di Più Europa Benedetto Della Vedova ospite di un’iniziativa elettorale del candidato sindaco civico senese. “Il futuro dell’Italia è nella ricerca, nell’innovazione e nella capacità e di creare impresa. Ed ecco perché noi siamo qui a sostegno suo: riteniamo che sia il miglior candidato in grado di offrire a questa straordinaria città non tanto la capacità di conservare la memoria della grandezza passata ma rilanciarla nel futuro con l’economia e con l’innovazione”. “La nostra è una lista civica ma siamo contenti dell’appoggio di Più Europa che riconosciamo filosoficamente come forza più vicina alla nostra linea politica – ha detto invece Montomoli-. Quanto detto da Della Vedova è coerente con la nostra idea. Intendiamo portare Siena in un perimetro molto più ampio di quello che ha vissuto fino ad oggi. Dobbiamo innovarci e internazionalizzarci”.