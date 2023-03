Elezioni, open day Azione: Bozzi si presenta ai cittadini

“È arrivato il momento di cambiare il corso delle cose. Siena merita molto di più di quanto fatto fino ad ora da chi l’ha amministrata. C’è bisogno subito di azioni concrete per garantire un futuro migliore alla città ed alla sua provincia. E’ partendo da questi presupposti che Azione Siena ha ufficializzato nei giorni scorsi la candidatura a sindaco di Roberto Bozzi, in vista delle prossime elezioni comunali: una persona che ha alle spalle una lunga esperienza amministrativa e che è ritenuta quella giusta per guidare e gestire un sistema complesso come quello di Siena”.

Lo scrivono in una nota i membri del partito locale di Calenda che annunciano poi che Roberto Bozzi domani si presenterà alla cittadinanza in un incontro organizzato dalle 10 nella sedi di Azione Siena, in via della Sapienza 84.

“Ci sarà spazio per un confronto aperto sui temi proposti con tutti i presenti e sarà anche l’occasione per raccogliere idee e spunti ulteriori, perché il sindaco è prima di tutto un cittadino tra i cittadini ed il Comune deve tornare ad esserne punto di riferimento”, aggiungono.