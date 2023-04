Elezioni, Nicoletta Fabio presenta lista e simbolo: “Torniamo ad ascoltare il territorio. Con Opera attiviamo un city pass”

Sedici uomini e sedici donne. Volti nuovi alla politica ma noti in città. E poi c’è una stretta minoranza che ha già un’esperienza pregressa dentro il consiglio comunale: sono questi i trentadue nomi che compongono la lista a sostegno di Nicoletta Fabio che è stata presentata oggi in una conferenza.

La loro età media è di 53 anni, il più giovane è un 23enne mentre il più anziano è un 85enne. “La forza della lista consiste nella varietà dei suoi componenti: provengono tutti da esperienze diverse e raramente hanno svolto un ruolo di politico. Quasi tutti si lanciano in un’avventura di questo tipo. Sono generazioni e professionalità diverse con interessi differenti”, le parole di Fabio.

Stamani il candidato del centrodestra ha presentato anche il simbolo che si potrà trovare sulla scheda elettorale: un monocolore terra di Siena brucato in cui campeggia il claim della sua campagna elettorale – Siena in tutti i sensi – mentre sotto si trova il nome della lista ‘Nicoletta Fabio Sindaco’

Anche l’evento odierno si è mosso lungo le cinque parole chiave della campagna elettorale di Fabio: ascoltare; capire; osservare; sentire; stringere. “L’ascolto – ha detto il candidato – è quello che è mancato all’attuale amministrazione così come la capacità di mettersi in discussione e tornare sulle proprie posizioni quando è necessario”.

Caratteristico nelle parole di Fabio è poi il suo senso per la gentilezza, anche nelle sue risposte agli attacchi ricevuti negli ultimi giorni: “Non riesco a mettermi maschere e non sono la controfigura di nessuno, anche per la professione che svolgo sono abituata ad avere e portare rispetto”.

Siena, ha aggiunto, “deve tornare a produrre cultura e fare rete sia con il suo territorio che con le eccellenze del Paese e internazionali. Ecco perché il facciatone del Duomo deve ispirare la nostra città a saper tornare a guardare in grande”.

Legato all’argomento della cultura c’è anche quello del turismo. Qui le proposte sono state indicate da Micaela Papi, imprenditrice 52enne, candidata in consiglio nella lista di Fabio.

“L’obiettivo – ha spiegato – è rendere il Santa Maria della Scala un luogo che ospiti l’arte in tutti i sensi: mostra, ma anche festival, cantieri di alto restauro, eventi di artigianato artistico”. Papi ha poi paventato la possibilità di riattivare il city pass con Opera Laboratori “per ingressi unici nei musei” ma anche “per sconti in ristoranti, parcheggi, alberghi”.

Leonardo Pucci, studente 23enne, è stato il candidato che affrontato il tema dei giovani. Il tema della sanità è stato discusso dal medico cardiologo 50enne Francesca Cesareo. A Riccardo Gambelli, 64 anni, Pr commerciale di Agi medica il compito di trattare l’argomento dello sport

La lista dei candidati: Silvia Armini, 53 anni, dipendente Unisi; Silvia Biancucci, 47 anni, impiegata; Alberto Brancadori, 55 anni, impiegato; Leonardo Buccianti, 59 anni, imprenditore; Giacomo Bulletti, 52 anni, quadro direttivo Mps capital services; Ilaria Castelli, 59 anni, quadro direttivo Mps; Francesca Cesareo, 50 anni, medico; Davide Ciacci, 36 anni, responsabile infermieristico; Michele Cortonesi, 41 anni, perito edile; Antonella Cottini, 53 anni, avvocato; Francesca Fabbiani, 48 anni, avvocato; Gabriella Fanetti, 85 anni, pensionata; Duccio Fazzi, 47 anni, commerciante; Andrea Franco, 45 anni, impiegato metalmeccanico; Riccardo Gambelli, 64 anni, PR commerciale centro Agi Medica Siena; Giuseppe Giorgiadi, 69 anni, sottufficiale dell’arma in congedo, volontario Croce Rossa; Grisela Lleshi, 32 anni, mediatrice linguistica culturale; Stefano Marzocchi, 71 anni, pensionato ex quadro direttivo Mps; Sabrina Materazzi, 49 anni, guida turistica; Giuseppe Mazzoni, 69 anni, commerciante; Franco Moretti, 66 anni, medico; Ilaria Nannini, 41 anni, geometra; Sandro Nerli, 66 anni, pensionato ex quadro direttivo Mps; Laura Cecilia Paoli, 73 anni, pensionata ex insegnante; Micaela Papi, 52 anni, imprenditrice; Daniele Parricchi, 50 anni, perito meccanico; Leonardo Pucci, 23 anni, studente; Massimiliana Quartesan, 62 anni, docente Unistrasi; Lia Radu, 52 anni, addetta alle pulizie; Besa Sinaj, 33 anni, infermiera; Lina Torelli, 63 anni, pensionata; Marco Zamperini, 54 anni, tecnico impianti elettrici