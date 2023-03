Elezioni, Nicoletta Fabio inaugura il quartier generale: “Sono la novità”. Per Massimo Castagnini c’è “Destinazione Terzo Polo”

“Gli elettori hanno dubbi e c’è disorientamento. Ma io rappresento la novità. Non lo affermo per presunzione ma sono totalmente inedita alla politica cittadina. E per il centrodestra rappresento una scelta valida”.

Nicoletta Fabio ha rivendicato la sua estraneità al palazzo nel giorno in cui ha inaugurato la sua sede elettorale in via del Porrione. Un luogo “operativo per tutti i candidati, dei partiti e delle due liste civiche che mi sosterranno”: così il candidato del centrodestra ha definito il suo nuovo quartier generale.

E poi ha ricordato che la sua scelta di scendere in campo è stata dettata dall’entusiasmo delle persone: “Molti giovani desideravano che io mi mettessi in gioco e mi hanno manifestato fiducia – ha aggiunto -. E io sulla fiducia vorrei stabilire il mio rapporto con le persone”.

“Non voglio fare dietrologie. Ora si parte da zero – ha continuato Fabio: alcuni progetti (degli scorsi 5 anni di mandato, ndr.) devono andare, altre cose non non continuabili”.

Il claim della campagna elettorale di Fabio si definisce in cinque linee: ascoltare le esigenze dei cittadini; osservare con attenzione le loro criticità; stringere i tempi per trovare idee; respirare e dare un respiro sempre più ampio a Siena; sentire e portare i talenti e le peculiarità senesi per proiettarli nel futuro.

Tra gli appuntamenti del taccuino elettorale di oggi c’era anche la presentazione di Destinazione Terzo Polo, la lista di sostegno a Massimo Castagnini che unisce Siena Doc e Italia Viva. Il nome della lista compare del simbolo che raffigura inoltre un’immagine stilizzata dello skyline della città.

Con Castagnini erano presenti sia Stefano Scaramelli che David Chiti e la loro presenza, sottolineano dal gruppo, lascia intendere che sia IV come Siena Doc e altri movimenti riformisti possano aderire al progetto del Terzo Polo.

A breve inoltre dovrebbe essere resa nota la lista dello stesso Castagnini. “È pressoché conclusa. Stiamo aspettando qualche giorno per concludere il tutto”, ha detto.

