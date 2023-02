Elezioni, Montomoli sabato si presenta con la coalizione: “Si comincia con sei liste”

“Faremo la presentazione. E le liste a mio supporto saranno sei o sette. Oltre ai partiti di centrodestra ci saranno la lista ‘Montomoli Sindaco’, ‘Siena futura’ ed un’altra lista che si chiama ‘Civici a Siena’”.

A dirlo a Siena News è il candidato sindaco Emanuele Montomoli. Sabato, al teatro del Costone, si terrà quindi la presentazione del docente universitario come candidato unico della coalizione e la contestuale apertura della sua campagna elettorale. Intanto il fondatore di Vismederi continua nei suoi incontri ed oggi ha visto Chiara Tenerini, deputata livornese di Forza Italia.

“Con lei abbiamo parlato di infrastrutture, di lavoro, di giovani e di molte altre cose di cui questa città ha bisogno. Inoltre abbiamo enfatizzato quello che sarebbe il vantaggio del territorio, che avrebbe come sindaco una persona politicamente vicina al governo”, così Montomoli ha commentato il summit.

“Emanuele è destinato alla vittoria. Parliamo di una persona che è profilo civico, legato al tessuto sociale della città. Montomoli è una persona giovane e dinamica, è la persona giusta al momento giusto”, afferma Tenerini. “La vittoria non è scaramanzia ma è un risultato annunciato”. Quanto a De Mossi, ha proseguito, “la sua amministrazione ha dato una prospettiva alla città però ci sono state difficoltà e non è stato dato il cento per cento. Ma questo nuovo corso darà una prospettiva futura per Siena”