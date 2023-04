Elezioni, Montomoli presenta la lista: “Con questa squadra guardo con estrema fiducia alle elezioni”

“Sono orgoglioso del gruppo che abbiamo messo in piedi, si tratta di un insieme di persone sui cui ripongo le mie aspettative e nelle quali ho massima fiducia”. Così Emanuele Montomoli, candidato sindaco, a margine della presentazione della sua lista “Emanuele Montomoli sindaco”.

“È una lista – aggiunge il candidato sindaco – che rispecchia la mia visione della città e del futuro. Una Siena che appartiene ai giovani (età media dei candidati inferiore ai 50 anni), rispettosa delle proprie tradizioni, che non lasci indietro nessuno e che sia attento alle esigenze dei più deboli”.

È stata presentata nella sede elettorale di piazza del Campo la lista civica che appoggerà il candidato sindaco Montomoli nelle elezioni del prossimo 14 e 15 maggio.

La lista, composta da trenta candidati, vede una grande eterogeneità proprio per provare a rappresentare al meglio il territorio senese”. “Il più giovane, Antonino Monachello, ha compiuto da pochi giorni 19 anni e fa lo studente – precisa ancora Montomoli –, ma con noi abbiamo anche persone più esperte, abbiamo anche dipendenti, dirigenti, medici ma anche pensionati e imprenditori”.

“Devo ringraziare chi ha scelto di appoggiarmi in questa sfida – conclude Montomoli –, perché senza di loro nulla sarebbe stato possibile. Adesso, inizia la fase calda della partita, ma, con una simile squadra a spalleggiarmi non posso che guardare con estrema fiducia al prossimo mese e poi alle elezioni”.

La lista dei candidati: Bartalini Michele, 47 anni, Operatore turistico; Bianciardi Giorgio, 77 anni, Pensionato; Brutti Marianna, 45 anni, Manager nella ristorazione; Bruttini Marco, 61 anni, Pensionato; Cannucci Veronica, 25 anni, Segretario Generale Fondazione VisMederi; Cappelli Valentina, 45 anni, Assistente sociale; Castellani Fabio Massimo, 61 anni, Responsabile centro Pmi di Siena per BMps; Deledda Sebastiano, 64 anni, Impiegato; Elmazay Elisa, 41 anni, Parrucchiera; Fattorini Cesare, 23 anni, Allenatore; Fineschi Daniele, 37 anni, Medico; Franceschini Piero, 72 anni, Commerciante; Fumi Cambi Gado Luigi, 64 anni, Imprenditore nel vitivinicolo; Funaro Federica, 41 anni, Addetta alle vendite; Gasperini Stefano, 54 anni, Quadro direttivo BMps; Gjergji Iris, 44 anni, Vigile urbano; Gradi Francesco, 48 anni, Consulente di design; Grapa Mariana Denisa, 55 anni, Mediatrice culturale; Magrini Riccardo, 48 anni, Addetto alle risorse umane; Marzucchi Gianluca, 50 anni, Esperto cybersicurezza; Micheli Valentina, 48 anni, Infermiera; Monachello Antonino, 19 anni, Studente; Pugliese Sara, 42 anni, Amministratore unico delle società VisMederi Holding Srl unipersonale e Education and Training for Health Sciences Srl unipersonale; Romano Rosa Maria,; 68 anni, Impiegata Università; Savoi Carlo, 78 anni, Pensionato; Skiftas Vassili, 48 anni, Imprenditore; Stella Andrea, 47anni, Medico; Terzuoli Silvia, 45 anni, Addetta alle vendite nell’abbigliamento; Tessera Francesco, 27 anni, Gestore bar; Vannoni Beatrice, 54 anni, Docente di scienze motorie