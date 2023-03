Elezioni. Montomoli: “Non ci sono sassolini da togliersi sulle scarpe con il centrodestra. Andrò avanti con entusiasmo”

“Non ci sono sassolini da togliersi ora dalle scarpe” nei confronti del centrodestra “e probabilmente nemmeno in futuro”. Questo il primo commento di Emanuele Montomoli dopo quanto accaduto nelle scorse ore. Montomoli ha annunciato per giovedì prossimo una conferenza stampa nella quale chiarirà i punti della sua campagna elettorale ed i punti che ci sono stati nel breve percorso fatto con il centrodestra. “Andrò avanti esattamente come prima. Siamo al punto di partenza. Mi ero candidato come civico ed ora sarò supportato ancora dalle liste civiche. Faremo la nostra campagna elettorale con entusiasmo e mani libere”

