Elezioni, Montomoli: “La nomina di Chiti è inutile e pericolosa”

“Il cambio dell’assessore al bilancio a soli tre mesi dal termine del mandato della giunta De Mossi, è indicativo per tutta la cittadinanza delle dinamiche che hanno guidato in questi cinque anni certe scelte”, si apre così l’intervento della lista “Emanuele Montomoli Sindaco” in merito alle recenti nomine da parte dell’amministrazione De Mossi.

“Senza condividere alcuna informazione in merito con la maggioranza – segue -, è stata fatta una scelta inutile e pericolosa. Perché? Semplice, ai fini elettorali si è voluto premiare in un colpo solo Leonardo Tafani nominandolo presidente di Sigerico e David Chiti nominandolo assessore al bilancio. Entrambi stanno collaborando ai fini elettorali con Castagnini che è stato candidato frettolosamente sindaco chiaramente a tutela della oligarchia che, in barba alla maggioranza, ha governato la città in questi cinque anni. Tutto ciò con totale disprezzo dell’interesse della collettività”.

“Tale scelta, oltre che pericolosa, è sospetta. Entro il 30 aprile dovrà essere approvato il bilancio: vogliamo scommettere che la giunta procrastinerà il più possibile l’approvazione? Questo perché avrà seri problemi ad avere la maggioranza necessaria per l’approvazione in consiglio comunale – conclude la nota -. Si tratta dell’ennesimo tradimento dell’amministrazione De Mossi nei confronti degli elettori e delle forze politiche che lo avevano sostenuto nel 2018. La futura amministrazione comunale, con il sindaco Montomoli, farà della trasparenza e della condivisione con la propria maggioranza un punto forte della propria attività”.