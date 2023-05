Elezioni, Montomoli incontra Tommasi, confronto sulla buona amministrazione per la città. E stasera arriva Della Vedova

Stamani il meeting con il sindaco di Verona Famiano Tommasi, stasera il ’RisotTonic’ a cui parteciperà anche il parlamentare e segretario nazionale di PiùEuropa Benedetto Della Vedova: prosegue anche la campagna di Emanuele Montomoli, che sta avendo modo di parlare con figure politiche nazionali di peso. Oggi, con Tommasi, il candidato si è confrontato sul come poter dare una buona amministrazione alla città di Siena, cogliendo gli spunti ed i consigli di “chi fa già il sindaco” e “sta amministrando con successo la sua città”, ha spiegato lo stesso Montomoli. Insieme a lui, all’incontro con il primo cittadino veneto, era presente anche il candidato della sua lista Riccardo Magrini. “Credo che sia molto importante confrontarsi con altri amministratori locali per poter imparare dai loro successi e dalle loro esperienze, e per poter trovare nuove idee e soluzioni per migliorare la nostra città. Siamo molto grati al sindaco Tommasi per averci dedicato il suo tempo e per averci dato l’opportunità di parlare con lui. Continueremo a lavorare duramente per fare di Siena una città sempre più bella e accogliente per tutti i suoi abitanti”, si legge in un post di Montomoli.