Elezioni, Montomoli chiede la collaborazione a Marruganti sulla sicurezza: “Sul tema servono tecnici competenti”

Emanuele Montomoli chiederà a Mauro Marruganti, segretario di Fsp polizia di stato, di collaborare sul tema della sicurezza, in caso di una sua elezioni a sindaco.

A renderlo noto è lo stesso Montomoli in un comunicato dove è stata espressa “preoccupazione per l’aumento esponenziale dei reati nel territorio del capoluogo, in particolare quelli relativi al patrimonio e alle truffe agli anziani”.

“Si tratta di una vera e propria emergenza – ha dichiarato Montomoli – .Nonostante l’impegno profuso dalle forze dell’ordine, l’amministrazione comunale di Siena non è stata in grado di elaborare e pianificare valide strategie per la prevenzione di questa tipologia di reati, né tantomeno per la fondamentale assistenza sia materiale che psicologica alle vittime”.

Montomoli ha sottolineato che la sicurezza è un tema centrale e che senza di essa non c’è libertà e sviluppo. “Se la tornata amministrativa vedrà premiata la nostra formazione civica, ci sarà una completa inversione di rotta sul tema della sicurezza, che non sarà più considerata una spesa ma una risorsa strategica”, ha affermato.

Il candidato sindaco ha poi elencato le sue priorità per garantire la sicurezza dei cittadini: aumenti degli organici e dei mezzi della polizia locale, maggiore collaborazione con le forze di polizia dello Stato, adesione ad iniziative tese allo scambio di informazioni e maggiore coesione anche con i territori circostanti.

Infine, sul nome di Marruganti, “non è più il tempo di affidare certe incombenze alla politica che, almeno in certi settori, deve essere sostituita da tecnici competenti”.